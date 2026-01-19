Творческий вечер прошел в Пушкино

В картинной галерее Красноармейска прошел тематический вечер «Зимние забавы в творчестве советских мастеров». Организаторы решили отойти от формата классической экскурсии, предложив гостям мультисенсорный опыт: каждая картина получила собственное музыкальное сопровождение, превращая осмотр экспозиции в иммерсивное путешествие в прошлое.

Основу временной выставки составили 13 произведений из фондов галереи. Посетители смогли увидеть акварель Раисы Зелинской-Плате «Елка у Гнесиных», линогравюры Ларисы Федотьевой, запечатлевшие энергию зимнего спорта, графическую серию Афанасия Мунхалова «Мой Север», а также жанровые сцены, посвященные хоккею и катанию на коньках.

Особую атмосферу создавали культовые советские мелодии, подобранные под настроение каждой работы. Лиричные пейзажи «оживали» под звуки песни «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…», а северные графические листы сопровождались ритмом песни «Увезу тебя я в тундру». Завершала аудиовизуальный ряд «Тройка».

«Нашей задачей было не просто показать картины, а воссоздать ту самую атмосферу зимнего праздника, которую помнят старшие поколения. Музыка добавила статичным изображениям ощущение движения, дыхание легкого морозного ветра и эффект присутствия», — поделилась идеей куратор мероприятия Ольга Любимова.