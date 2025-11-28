Творческий вечер проекта «Огонь поэзии» прошел в Раменском

Гости услышали живое исполнение стихов и размышления о роли поэта в истории. Традиционно атмосферу встречи дополнили музыкальные номера в исполнении Екатерины Белкиной и концертмейстера Артема Сидорова. Встречу вели заслуженный работник культуры Московской области Галина Марченко и директор дворца культуры «Сатурн» Василий Строилов.

Зрителям рассказали, что творчество Александра Твардовского стало отражением времени. В его стихах всегда были слышны отзвуки фронтовых дорог, голос человека, который видел войну не издалека. Он умел говорить просто и точно, поэтому его строки стали близкими многим, а тексты позволяли по новому смотреть на будни, на труд, на ответственность перед своей страной.