Творческий вечер поэтессы Светланы Трушиной прошел в Можайском округе

В Доме народного творчества и ремесел Владимира Головко в селе Борисово в Можайске состоялся творческий вечер поэтессы, почетного гражданина города, члена Союза писателей России Светланы Трушиной. Мероприятие «Любите в женщине Весну!» посвятили празднованию 8 Марта.

На встрече собрались жители Можайского округа, а также гости из Москвы и городов Московской области. Мероприятие открыла музыкальная композиция, которую исполнил скрипач Сергей Кручинин, он также подарил гостям попурри «Для женщин». Стихотворения «Ранняя весна», «Гимн весне» и «Солнышко» для зрителей прочитала восьмилетняя жительница села Борисово Ульяна Алленова. А артисты ансамбля «Реченька» выступили с лирическими песнями на слова и музыку Светланы Трушиной: «Снежная вишня», «Ромашка», «Метелица», «Не мани ты солнце».

Руководитель Дома народного творчества и ремесел Владимир Головко прочел для собравшихся философско-поучительные басни Светланы Трушиной. С юмористическими стихами выступила Любовь Штемберг. А мужское трио музыкального ансамбля «Реченька» исполнило шуточную песню на стихотворение поэтессы «Главная потеря». Завершился вечер стихотворением «Любите женщину».

По словам художественного руководителя ансамбля «Реченька» Дома народного творчества и ремесел Надежды Илясовой, весь сценарий праздничного мероприятия был построен на поэзии и мелодиях Светланы Трушиной.

«Каждое поэтическое и музыкальное произведение с восхищением принимала благодарная публика. Мы надеемся, что этот день и эта встреча для всех пришедших на праздник гостей останется в памяти, как добрый и счастливый день, проведенный в кругу друзей», — добавила она.