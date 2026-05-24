Творческий вечер поэтессы Юлии Воеводиной прошел в Серпухове

23 мая в центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова состоялась встреча с серпуховской поэтессой Юлией Воеводиной. Гостям представили поэтический альбом «Эхом в сердце отзываются стихи», а также творческую постановку о жизни автора.

В библиотеке собрались любители современной поэзии, музыки и литературного творчества. В течение вечера гости слушали произведения Юлии Воеводиной в авторском исполнении, а музыкальные номера дополнили атмосферу камерного литературного вечера. После выступления зрители смогли пообщаться с поэтессой и обсудить темы, которые нашли отражение в ее стихах.

Юлия Воеводина рассказала, что интерес к литературе появился у нее еще в детстве. В 2006 году она пришла в редакцию, после чего творчество заняло важное место в ее жизни. За прошедшие годы поэтесса выпустила две книги и продолжила работу над новыми произведениями.

«Стихи сопровождают меня много лет. Каждое новое произведение связано с определенными переживаниями и событиями, поэтому для меня особенно важно видеть отклик читателей», — рассказала Юлия Воеводина.

Одной из центральных частей вечера стала постановка, посвященная жизненному и творческому пути автора. Зрителям показали историю становления поэтессы — от первых детских попыток писать стихи до выхода собственных книг и выступлений перед публикой. Постановка объединила разные периоды жизни автора и показала, как менялось ее творчество с годами.

Гости библиотеки отметили теплую атмосферу встречи и искренность произведений. Многие зрители после завершения программы остались для личного общения с автором и обсуждения поэтического альбома «Эхом в сердце отзываются стихи».