Творческий вечер поэтессы Ангелины Колосовой прошел в Серпухове

Поэтесса Ангелина Колосова провела встречу с жителями в молодежном центре «Патриот» в Серпухове. На мероприятии прозвучали ее лучшие произведения.

Женщина является членом Союза писателей Российской Федерации и уже давно пишет стихи. На творческом вечере она прочитала свои произведения, а гости исполнили песни на ее тексты.

В творчестве Ангелины фигурирует тема Афганской войны. Из горячей точки не вернулись два ее хороших друга. В память о них она написала пять книг. Ряд экземпляров отправили в зону спецоперации.

В обычной жизни она трудится старшим помощником начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу в военном комиссариате Серпухова, Пущина и Протвина. Жительница Серпухова занимается отбором и психологической подготовкой призывников. Ранее на протяжении 15 лет она работала в местном колледже и занималась воспитанием будущих защитников Родины.