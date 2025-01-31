Творческий вечер поэта Сергея Пастухова прошел в Богородском округе

Собравшиеся услышали поэтические строки о матерях, чьи сыновья сейчас защищают границы России, о солдатах и их жизни на войне, о людях, которые помогают фронту. Заместитель главы администрации Богородского округа и талантливый поэт Сергей Пастухов — боевой офицер, за плечами которого реальный опыт командования в боях, полковник, прошедший четыре войны: Югославию, Абхазию, Дагестан и Чечню. Он также участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Поэт поделился с гостями мероприятия воспоминаниями о событиях, очевидцем которых был сам, и о тех трудностях, которые пришлось преодолеть.