Творческий вечер памяти Владимира Высоцкого прошел в Химках

Мероприятие, посвященное Владимиру Высокому, провели в школе-интернате «Кадетский корпус». Оно было приурочено ко дню рождения известного советского поэта и композитора.

Присутствующим рассказали о жизни и творческой деятельности барда. Кадеты подготовили для гостей встречи концертную программу. Она включала исполнение известных песен Владимира Высоцкого и его стихотворений.

«Нас познакомили с биографией Высоцкого и основными этапами его творческой жизни, которая насчитывает более 600 песен и около 200 стихов, 15 ролей, сыгранных в театре на Таганке, и 26 ролей, сыгранных в кино. Владимир Семенович стал символом эпохи 1970-х годов. Народная любовь сохраняется в единстве поколений и передается от старших к младшим. Выдающийся поэт и актер жив, пока память о нем живет в наших сердцах», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Мероприятие стало частью муниципальной патриотической программы, которую реализуют в округе с начала июля прошлого года. Ее главная цель — укрепить связь между поколениями и воспитать у молодежи уважение к истории и традициям России.