В Центральной детской школе искусств в Химках готовят творческий вечер, посвященный великому скульптору Евгению Вучетичу — создателю легендарных монументов «Родина-мать зовет!» и «Воин-освободитель». Мероприятие проведут 23 декабря в 17:00 по адресу: улица Чапаева, дом № 6.

По словам муниципального депутата и директора ЦДШИ Инны Монастырской, такие встречи играют важную роль в культурном и патриотическом воспитании.

«Вклад Евгения Вучетича в отечественное искусство огромен. Его монументы — это не просто скульптуры, это символы нашей истории, нашей силы и нашей Победы. Сохранять память о таких выдающихся деятелях, рассказывать о них молодежи — значит передавать наш культурный код и воспитывать чувство гордости за великое наследие нашей страны», — отметила депутат Инна Монастырская.

Гостям вечера расскажут о биографии скульптора и его знаковых работах. Евгений Вучетич, участник Великой Отечественной войны. Именно поэтому его монументы — «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в Нью-Йорке — стали всемирно известными символами.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки „отменить“ русскую культуру, особенно важно рассказывать о наших выдающихся деятелях искусства. Творчество Вучетича — это наш мощный ответ любым попыткам принизить величие нашей культуры и нашей Победы», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина добавила, что в ЦДШИ регулярно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий помогает формировать крепкое, сплоченное и осознанное общество.