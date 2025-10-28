Творческий вечер памяти певицы Лидии Руслановой пройдет в Балашихе

Жителей Балашихи приглашают на юбилейный концерт, посвященный 125-летию со Дня рождения легендарной советской певицы, Заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой. Мероприятие под названием «Вся жизнь моя — в песне» состоится 3 ноября в Культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера».

В программе вечера выступят творческие коллективы и солисты Балашихи из Культурно-досугового центра «Подмосковные вечера», а также представители сельских центров культуры и досуга «Радуга» и «Рассвет». Кроме того, на сцену выйдут музыканты из «Сходненской детской школы искусств» города Химки.

Зрители услышат самые известные песни Лидии Руслановой: «Валенки», «Катюша», «Окрасился месяц багрянцем», «Я на горку шла», «Ой ты, степь широкая» и многие другие.

Организаторами юбилейного вечера выступают администрация городского округа Балашиха и Региональная общественная организация «Музыкальное общество Московской области».

Начало мероприятия запланировано на 12:00. Место проведения — городской округ Балашиха, улица Заречная, 3.

Подробности и запись по телефону: 8 (495) 523-14-43. Рекомендуемый возраст посетителей — от шести лет.