Творческий вечер о певце Павле Лисициане провели в Химках

В Центральной городской библиотеке Химок прошел творческий вечер «Бархатный баритон: Павел Лисициан — голос, покоривший мир!». Мероприятие организовали в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Участникам вечера рассказали, что на протяжении 26 сезонов Лисициан выходил на сцену Большого театра, исполнил около 1800 спектаклей и создал целую галерею ярких образов. Гости услышали архивные записи выступлений певца, обсудили его вклад в развитие оперного искусства.

«Такие вечера — это возможность прикоснуться к настоящей культурной высоте. Павел Лисициан — артист мирового уровня, человек, который своим талантом прославил отечественную вокальную школу далеко за пределами страны. Его голос — это эпоха. Очень важно, чтобы мы сохраняли память о таких мастерах и знакомили с их наследием новые поколения», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Когда мы говорим о таких личностях, как Павел Лисициан, мы говорим о культурной мощи нашей страны. Искусство формирует мировоззрение, объединяет поколения и воспитывает чувство гордости за национальное наследие. Подобные встречи помогают сохранить преемственность традиций и напомнить, насколько богата наша культура», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что мероприятия такого формата направлены на поддержку учреждений культуры, развитие библиотек, домов культуры, театров и создание современных творческих пространств для жителей.