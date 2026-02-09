Творческий вечер музыки и живописи прошел в Одинцовской библиотеке

В Одинцовской библиотеке № 1 прошел квартирник «Музыкант и художник». На встрече выступил автор-исполнитель Валерий Дронов, а визуальным сопровождением стали картины художника Константина Иванова.

Автор-исполнитель поделился со зрителями своими историями, чувствами и размышлениями, упакованными в песни. Его композиции находили живой отклик у слушателей, создавая ту самую магию живого звука, ради которой и собираются на квартирники. После выступления зрители смогли задать музыканту свои вопросы.

Картины друга музыканта, художника Константина Иванова, стали полноправной частью вечера. Мастер рассказал о своем творческом пути и о том, как рождаются образы на его полотнах.

Его персональная выставка «Пейзажи России» уже почти месяц радует посетителей библиотеки и продлится до 14 февраля. Такие творческие встречи стали доброй традицией и собирают любителей искусства в уютной атмосфере библиотеки.