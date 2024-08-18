Творческий вечер «Квартирник» прошел в парке Ривьера в Можайске

Кавер-группа «45 минут» исполнила известные хиты группы «Кино». Зрители вместе спели композицию «Кукушка».

«Собралось столько людей, причем приехали даже издалека: из Москвы, Вереи, Рузы, Уваровки и Мокрого. Здорово видеть, что наша идея привлекает много людей, и что мы дали возможность творческим людям выразить себя на сцене в нашем парке», — отметила один из организаторов «Квартирника» Ольга Левицкая.

Отметим, «Квартирник» в парке Ривьера проводится на разные темы. Это интересное мероприятие, на которое приезжают зрители из других округов Подмосковья.

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