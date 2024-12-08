Творческий вечер ко Дню воинской славы прошел в школе искусств в Химках

В Сходненской детской школе искусств городского округа Химки состоялось патриотическое мероприятие. Его приурочили к годовщине со дня контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве за Москву в 1941 году.

Для гостей мероприятия организовали творческую программу. Также на сцене выступил депутат Совета депутатов Руслан Шаипов. Он напомнил собравшимся об исторической роли ключевого сражения в Великой Отечественной войне.

«Это событие объединило поколения вечной памятью о бессмертном подвиге наших предков: разгром врага под Москвой стал началом значительного поворота не только в ходе войны, но и целой истории», — отметил он.

Напомним, при содействии главы Химок Дмитрия Волошина в округе регулярно проводят культурные мероприятия. Ученики школ искусств и студенты творческих специальностей участвуют в городских и региональных конкурсах и выставках.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в муниципалитете с июля 2024 года проходит программа «Химки. Успех в единстве поколений». Проект организовали для сохранения памяти о великих делах предков и героев нашего времени, воспитания патриотизма и любви к родине у молодежи. В рамках программы для горожан проводят патриотические уроки и лекции, спортивные мероприятия, кинопоказы, концерты, литературные вечера, исторические викторины, памятные и торжественные митинги, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».