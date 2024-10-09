Творческий вечер ко дню рождения Сергея Есенина провели для школьников Химок

Открытый урок, посвященный творчеству великого русского поэта Серебряного века, провели в детской школе искусств имени Верстовского. Мероприятие организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Стихи Сергея Есенина трогают сердца жителей всех возрастов. Воспитанникам детской школы искусств имени Верстовского рассказали интересные факты о жизни великого писателя и показали видеосюжет о значении его поэзии в становлении русской литературы.

«В стихах поэта Родина предстает живым, одухотворенным существом, которому он посвящает самые проникновенные строки», — поделилась директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ребятам напомнили, что сегодня особенно важно помнить историю своей страны и знать героев, в том числе известных культурных деятелей.

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