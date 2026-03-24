Творческий вечер ко дню рождения пианиста Святослава Рихтера прошел в Химках

Школьники, активисты и почетные гости собрались, чтобы почтить память человека, который помогал своей музыкой укреплять дух в тяжелые времена.

«Святослав Рихтер — это не просто имя на афише, это целая эпоха в мировой культуре и пример невероятного гражданского мужества. Он играл не ради славы или наград, а ради людей. Его концерты на фронте, в госпиталях, в блокадном Ленинграде стали символом того, что искусство способно победить смерть и страх. Для нас важно знать и помнить таких титанов духа, ведь их жизнь — это урок служения своему народу», — поделилась муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

Гостям поведали о поразительной судьбе пианиста. Они узнали, как Рихтер, не щадя себя, исполнял концерты под обстрелами, выступал перед истощенными жителями и воинами, вдохновляя армию на подвиги. Он был убежден, что музыка необходима не только в мир, но и в пламени войны. Концерт живой музыки стал кульминацией вечера.

«Сегодня, когда в некоторых недружественных странах предпринимаются циничные попытки „отменить“ русскую культуру и вычеркнуть наших гениев из мировой истории, нам особенно важно громко говорить о наших выдающихся деятелях. Святослав Рихтер — это достояние человечества, и мы обязаны защищать память о нем, передавая ее нашим детям», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.