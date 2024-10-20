Творческий вечер ко дню рождения Лермонтова прошел в Химках

Мероприятие организовали в честь 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова в Химках. Встречу провели в театре «Наш Дом».

Спикером на мероприятии выступил ветеран боевых действий, заслуженный летчик-испытатель Аркадий Газарян. После службы он посвятил деятельность патриотической работе с детьми.

«В нашем городском округе находится усадьба Середниково, где Михаил Лермонтов провел юношеские годы. Сегодня это место входит в пятерку самых посещаемых туристических достопримечательностей Московской области», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Встречу организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который реализуется в округе уже более трех месяцев.

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