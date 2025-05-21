Творческий вечер ко дню рождения художника Виктора Васнецова провели в Химках

В Центральной детской школе искусств прошла тематическая встреча, посвященная жизни и творчеству одного живописца, архитектора и основоположника неорусского стиля Виктора Васнецова. Гостями вечера стали учащиеся художественного отделения, их родители и педагоги.

На мероприятие приехала и муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Виктор Васнецов — один из величайших художников России, основоположник „неорусского стиля“, который преобразовал исторический жанр живописи, соединив его с фольклорными мотивами. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о таких выдающихся личностях», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Познавательную лекцию о творческом пути художника провела заведующая художественным отделением, член общественной организации «Союз художников» Оксана Глубокова. Участники вечера увидели репродукции известных картин Васнецова, архивные снимки и эскизы его архитектурных работ.

«Чем раньше дети начнут знакомиться с богатством отечественной истории и искусства, тем сильнее будет их связь с родной землей. Сегодня, когда наша страна переживает непростое время и участвует в специальной военной операции, особенно важно воспитывать у детей и подростков дух патриотизма, любви к Родине и уважения к ее прошлому», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Инициативу реализовали в рамках патриотического проекта в Химках. Как отметила депутат Ирина Спирина, программа направлена на укрепление связей между поколениями и продвижение общих культурных ценностей.