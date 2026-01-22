Творческий вечер ко Дню прорыва блокады Ленинграда прошел в Химках

19 января в химкинской гимназии № 9 состоялся творческий вечер. Он был посвящен одной из героических вех нашей истории — Дню прорыва блокады Ленинграда.

Тишина в школьном зале, пронзительные поэтические строки и повествования о мужестве, которое пересилило голод и смерть, звучали на мероприятии.

«В нашем городе, в Химках, до сих пор живут свидетели тех страшных дней, живые хранители памяти. Наш святой долг — помнить о героизме защитников и жителей блокадного Ленинграда. Их стойкость и любовь к Родине — это вечный пример для всех нас», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Историю 900-дневной блокады Ленинграда рассказали на вечере. Школьники и взрослые замирали, слушая, как город выживал и сражался в условиях невыносимого голода, морозов и непрерывных обстрелов. Операция «Искра» в январе 1943 года позволила советским войскам разорвать вражеское кольцо, подарив городу надежду на спасение и триумф.

Гимназисты представили волнующие номера: театрализованное действо, стихи Ольги Берггольц и Анны Ахматовой, песни военных лет, что поддерживали дух ленинградцев.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь защищают нашу Родину, особенно важно рассказывать молодежи о таких героических страницах нашей истории. Пример несгибаемого духа ленинградцев вдохновляет и сегодняшних защитников Отечества», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил о регулярных мастер-классах, открытых уроках, кинопоказах, спортивных и культурных акциях, встречах с участниками специальной военной операции. Каждое такое мероприятие укрепляет общество, делая его сплоченным и сознательным.