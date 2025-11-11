Творческий вечер ко Дню народного единства прошел в библиотеке в Чехове
Сотрудники Центральной библиотеки округа организвали мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства. Фестиваль они провели на территории семейной школы «Аргумент» в рамках дня открытых дверей.
Марина Денисенко и Галина Лукьянчикова провели исторический экскурс «От Лопасни до Чехова». Посетители мероприятия узнали, что в здании семейной школы раньше находился завод, выпускавший платки для коронации Александра III. Один из этих экспонатов теперь хранится в Никольском храме в микрорайоне Ровки округе Чехов. Сотрудники учреждения культуры рассказали также и об истории появления и строительства центральных улиц города, старинных зданий и памятников.
В фонде Центральной библиотеки Чехова есть редкие книги о Лопасненском крае. В них можно найти информацию о текстильных фабрикантах Медведевых и заводе энергетического строения «Энергомаш».