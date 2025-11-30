Творческий вечер ко Дню матери прошел в комплексе «Артишок» в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках прошел творческий вечер «Нежные, сильные, родные — мамы Химок». В рамках мероприятия наградили родителей участников специальной военной операции, а также врачей, спортсменок и предпринимателей.

На встрече присутствовали глава городского округа Химки Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и благочинный Химкинского церковного округа Димитрий Оселедец.

«Мама — самый родной человек, чья безусловная любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает обрести внутреннюю опору, учит радоваться жизни и вдохновляет на добрые дела. Вы восхищаете своей силой и нежностью, умением сочетать заботу о семье с реализацией своих интересов и стремлением к развитию. Желаю вам крепкого здоровья, гармонии в семье, радости и счастья», — отметила Елена Землякова.

На встрече наградили многодетных мам, матерей участников специальной военной операции, волонтеров, учителей, врачей, спортсменок и предпринимателей.

Одну из наград получила Екатерина Сурина — многодетная мама и социальный предприниматель, руководитель женской футбольной команды «МимСити» и проекта «ДаМы в спорте».

Благодарственное письмо вручили маме участника специальной военной операции Наталье Мартыненко. Ее сын, Владислав Степушин, принял участие в творческом вечере и выступил с музыкальным подарком для мам.

Вечер организовали Евгений Евсеева — руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества, Ольга Бахмутова — председатель отделения Союза женщин России в Химках.