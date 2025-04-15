Творческий вечер ко Дню космонавтики прошел в Химках

Химки неразрывно связаны с космосом. Здесь открыты одни из значимых научно-производственных предприятий этой области, поэтому жителям было особенно приятно послушать тематические стихотворения.

«Наш город по праву считается одним из центров развития отечественной космической программы. Химки внесли огромный вклад в создание спутников, межпланетных станций и других ключевых элементов российской космической инфраструктуры», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Творческая встреча состоялась в рамках проекта «Мы — первые». Она стала частью патриотической программы, которая уже более полугода реализуется в Химках. Ее цель — объединить поколения вокруг общих ценностей: любви к России и уважении истории нашей страны.