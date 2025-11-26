Творческий вечер к премьере фильма «Обратной дороги нет» прошел в Химках

В лицее № 21 Химок состоялся творческий вечер, посвященный 55-летию со дня премьеры фильма «Обратной дороги нет». Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Встреча объединила лекцию об истории создания кинокартины и театральную мини-постановку в исполнении учащихся.

«Такие фильмы напоминают нам, что мужество, долг и ответственность перед страной — это не просто слова. Важно, чтобы молодежь чувствовала связь с прошлым и понимала цену мирной жизни», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

Это и многие другие историко-патриотические мероприятия регулярно проходят в Химках.

«Когда дети и подростки обращаются к истории через творчество, они начинают видеть в ней живые эмоции, характеры и судьбы. Именно так рождается искренний интерес к своему наследию и любви к Родине», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Заместитель председателя совета депутатов Руслан Шаипов сообщил, что данное мероприятие стало частью масштабной работы по патриотическому воспитанию: для жителей Химок уже провели свыше 1600 историко-патриотических активностей, включающих фестивали, мастер-классы и лекции.