Творческий вечер к юбилею фильма «Небесный тихоход» прошел в Химках

В Химках прошел патриотический вечер, посвященный юбилею фильма «Небесный тихоход». Ученики Сходненской детской школы искусств исполнили народные песни «Потому, потому что мы пилоты» и «Пора в путь-дорогу».
Участников творческого вечера поприветствовал муниципальный депутат Руслан Шаипов.
«Такие тематические встречи — возможность узнать новое, интересные исторические факты создания советских фильмов. В них отражена история нашей страны», — рассказал Руслан Шаипов.
Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в Химках с июля 2024 года работает масштабная программа под лозунгами «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!» и «Успех в единстве поколений!». Она направлена на формирование патриотизма и любви к Родине, увековечивание памяти героев.
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