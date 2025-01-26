Творческий вечер к юбилею фильма «Небесный тихоход» прошел в Химках

В Химках прошел патриотический вечер, посвященный юбилею фильма «Небесный тихоход». Ученики Сходненской детской школы искусств исполнили народные песни «Потому, потому что мы пилоты» и «Пора в путь-дорогу».

Участников творческого вечера поприветствовал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Такие тематические встречи — возможность узнать новое, интересные исторические факты создания советских фильмов. В них отражена история нашей страны», — рассказал Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в Химках с июля 2024 года работает масштабная программа под лозунгами «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!» и «Успех в единстве поколений!». Она направлена на формирование патриотизма и любви к Родине, увековечивание памяти героев.