Творческий вечер к юбилею фильма «Долгие версты войны» прошел в Химках

Мероприятие прошло в Детской школе искусств имени Верстовского с участием учащихся, их родителей и педагогов. Центральной темой стало обсуждение художественных и исторических ценностей советской военной драмы.

В рамках встречи гостям представили историю создания киноленты, снятой по произведениям писателя-фронтовика Василия Быкова. Было отмечено, что фильм включает три новеллы: «Журавлиный крик», «Атака с ходу» и «На восходе солнца». Кинематографическое произведение охватывает весь период войны. Участникам также сообщили, что сценарий третьей новеллы основан на реальном событии, произошедшем на фронте 9 мая 1945 года.

«Советские военные драмы обладают уникальной способностью передавать дух той эпохи без фальшивого пафоса, через судьбы простых людей. Они показывают войну как тяжелый труд, где героизм — это не красивый поступок, а ежедневный выбор. Очень важно, чтобы молодежь изучала эти картины, ведь они учат главному — сопереживанию, стойкости и любви к Родине», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов акцентировал внимание на системной работе, ведущейся в городе. Он напомнил, что в Химках на регулярной основе организуются мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками СВО. Все они нацелены на патриотическое воспитание жителей и изучение истории страны.

«Память о подвигах прошлого, запечатленная в шедеврах кинематографа, — это мощный инструмент патриотического воспитания. В условиях, когда Россия вновь борется за свое будущее, такие фильмы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения, учат отличать правду от лжи, а героизм от предательства», — поделилась муниципальный депутат Наталья Кагыгина.