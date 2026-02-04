Творческий вечер к годовщине Сталинградской битвы прошел в Химках

В Химкинской картинной галерее имени Горшина прошла арт-гостиная, посвященная отражению Сталинградской битвы в искусстве. Гости обсудили, как художники, писатели и режиссеры передали трагизм и героизм одного из ключевых событий Великой Отечественной войны.

На встречу пришли активные жители города и почетные гости, чтобы посмотреть на историю через призму искусства и личных переживаний авторов.

Участникам рассказали, как сражение на Волге повлияло на развитие живописи, литературы и кино. Именно через художественные образы в общественном сознании закрепился образ Сталинграда как символа стойкости и мужества.

Депутат Инна Монастырская подчеркнула, что Сталинградская битва стала переломным моментом в истории и нашла отражение во многих книгах, фильмах и живописных работах. По ее словам, искусство помогает сохранять память о цене Победы и передавать ее следующим поколениям.

Участники познакомились с работами художников-баталистов, передающих напряжение уличных боев, и обсудили известные фильмы, сформировавшие визуальный образ Сталинграда.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что сегодня особенно важно бережно относиться к исторической памяти и опираться на примеры прошлого при воспитании молодежи.

Встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что программа направлена на объединение разных поколений вокруг общих ценностей — любви к Родине, родному городу и уважения к истории страны.