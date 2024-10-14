Творческий вечер к 94-летию Мособлдрамы пройдет 30 октября

Московский областной театр драмы и комедии отметит 94-летие со дня основания 30 октября. В этот день на сцене пройдет творческий вечер «Линия жизни», посвященный заслуженной артистке РСФСР, актрисе, блиставшей во множестве спектаклей Мособлдрамы Тамаре Гавриловой.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрителей ждут выступления молодых актеров, монологи и отрывки из спектаклей, которые шли на сцене театра: «Кадриль», «В этом милом старом доме», «Без вины виноватые».

Также со сцены прозвучат стихотворения и песни из спектаклей театра, в которых играла Тамара Гаврилова.

Вечер начнется в 18:30.

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