Творческий вечер к 8 Марта организовали для жителей Химок

В детской библиотеке № 3 состоялось мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Участники встречи вспомнили женщин, которые посвятили свою жизнь служению Родине.

К поздравлениям присоединился депутат Химок Артур Каримов. Он отметил важную роль прекрасной половины человечества в истории страны. «Когда говорят про служение Родине, про героизм и подвиги, нельзя здесь забывать и о женщинах. Ежедневно женщины множества профессий посвящают себя людям, Родине, они трудятся на благо нашей страны. 8 Марта стало символом уважения к женщине, ее роли в семье, обществе и истории», — подчеркнул он.

В ходе тематического часа гостям рассказали об истории праздника. 8 Марта берет начало в 1910 году и связано с борьбой женщин за равные права и улучшение условий труда. В России этот день впервые отметили в 1913 году. Со временем праздник приобрел гуманитарное значение, став днем признания заслуг женщин.

Отдельное внимание уделили вкладу женщин в историю страны. Депутат Юлия Мамай напомнила, что они наравне с мужчинами трудились в тылу, защищали Родину, воспитывали будущие поколения и сохраняли духовные ценности.

Мероприятие прошло в рамках патриотической инициативы «Успех V единстве поколений». Депутат Надежда Смирнова добавила, что такие встречи объединяют жителей вокруг ценностей патриотизма и связи поколений.



