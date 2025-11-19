Творческий вечер к 75-летию картины Сергея Герасимова прошел в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось в детской школе искусств имени Верстовского. Вечер посвятили одному из самых пронзительных полотен о войне — картине Сергея Герасимова «Мать партизана».

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула в приветственном слове важность сохранения исторической памяти и обсуждения культурных ценностей с подрастающим поколением.

«Такие картины, как „Мать партизана“, — это мощное эмоциональное послание из прошлого, которое учит стойкости, любви к Родине и человеческому достоинству. Именно на таких произведениях и воспитываются настоящие патриоты», — сказала Ирина Спирина.

Художник запечатлел образ простой русской женщины, воплощающей боль и величие народного подвига в годы Великой Отечественной войны. Гостям рассказали о символике композиции, о том, как через колорит и выразительные детали художник передал весь трагизм и всю силу момента.

«Творчество Герасимова — это часть нашего национального достояния. Рассказывая о нем молодежи, мы защищаем наше наследие и укрепляем нашу культурную идентичность», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Программа патриотических мероприятий реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что их цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.