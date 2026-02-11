Творческий вечер художницы прошел в Павловском Посаде

11 февраля в Выставочном зале «Дом Широкова» состоялась встреча с художником, членом Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО Ольгой Игоревной Лапшиной. Гостями события стали ее родные, друзья и коллеги.

Выставка «Россия — Родина моя» не совсем привычна для зрителя: это не просто экспозиция, а настоящее путешествие в прошлое. Ольга Игоревна родилась в семье старейшего русского и советского графика Александра Ивановича Иглина. Окончив с отличием художественно-графический факультет МГПИ имени В. И. Ленина, она работала в ИЗОГИЗе, затем в ХПК «Эстамп», вела мастер-классы по гравюре на местном телевидении, публиковалась в журнале «Юный художник» со статьями о технике линогравюры.

Параллельно Лапшина занималась педагогикой — преподавала изобразительное искусство. В ее семье 29 учителей, родители работали в одной школе, куда позже пришла и сама Ольга Игоревна.

Сегодня художница увлечена живописью, работает в традициях классической школы XIX–XX веков. Ее любимые жанры — пейзажи родного края и натюрморты с цветами. Еще одно направление творчества — создание костюмов из павлово-посадских платков.

«Свой первый наряд я сшила из цельного платка, а потом узнала, что можно приобрести обрезь. Как же меня это вдохновило! Узоры на ткани сами подсказывают модель. Так родилась душегрея „Жар-Птица“, созданная к наступившему году красной огненной лошади», — поделилась Ольга Игоревна.

Она также является автором методик преподавания компьютерной графики для младших школьников и компьютерной грамотности для учителей.