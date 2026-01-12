Творческий вечер фортепианной музыки пройдет в Химках 16 января

16 января в 17:30 в рамках праздника «День артиста» в выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоится творческий вечер фортепианной музыки. Посетителей ждут выступления двух выдающихся пианистов.

Это не обычный концерт, а настоящее погружение в мир музыки. Исполнители сыграют классические произведения вживую, без фонограмм.

Первым на сцену выйдет композитор, член Российского музыкального союза и лауреат международных конкурсов Андрей Россиус. Классическая музыка в его исполнении всегда покоряет зал.

Вторым выступит заслуженный летчик-испытатель России, полковник Аркадий Газарян, который сочетает смелость пилота с талантом пианиста. Его номер покажет, как гармонично переплетаются эти грани в одном человеке.

Вход свободный, но места ограничены, поэтому нужна предварительная запись. Необходимо перейти в телеграм-канал выставочного комплекса «Артишок», найти анонс события и под постом в комментариях написать свои фамилию, имя и отчество, а также количество билетов.