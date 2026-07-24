Творческий вечер для молодежи прошел в Дмитрове

23 июля территория Музея-заповедника «Дмитровский кремль» стала площадкой для творческого вечера «Открытый микрофон», организованного Комплексным молодежным центром «Сфера», музеем-заповедником и «Волонтерами Подмосковья». Мероприятие собрало молодежь, семьи и всех желающих, предоставив возможность выступить с авторскими стихами, песнями и музыкальными композициями, а также провести летний вечер в атмосфере живого общения.

На сцене сменяли друг друга как начинающие исполнители, так и опытные артисты. Звучали стихи собственного сочинения, песни под гитару и музыкальные произведения различных жанров. Каждое выступление встречалось искренней поддержкой зрителей, а атмосфера располагала к тому, чтобы не бояться сделать первый шаг на сцену.

Украшением вечера стали выступления групп «Яркие гости», «Крылья», «Легендарики», BLADE TRIP, а также хедлайнера — певца Serbin. Живая музыка и позитивный настрой создали праздничное настроение для всех присутствующих.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что летом особенно важно создавать в городе места для встреч, общения и творческой самореализации. Он подчеркнул, что такие вечера помогают молодым людям раскрывать таланты и делают Дмитров более уютным и интересным для жизни.

«Открытый микрофон» стал очередным подтверждением того, что творчество не требует больших сцен — достаточно теплого вечера, гитары и желания быть услышанным. Подобные встречи создают особую атмосферу, за которую жители любят лето в Дмитровском округе.