Творческий вечер актрисы Аллы Артамоновой прошел в Воскресенске

Мероприятие под названием «Голос трех эпох» состоялось в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Программа вечера включала стихи поэтов трех эпох — золотого, серебряного и бронзового веков.

Актриса театра и кино Алла Артамонова продемонстрировала зрителям мастерство исполнения поэтического слова. Наряду с произведениями классиков прозвучали строки воскресенской поэтессы Ольги Новиковой. Актриса также представила свои стихи и исполнила песни.

Вечер украсило выступление саксофониста Георгия Лебедев. Песню «Матушка» Алла Артамонова исполнила в сопровождении ложкарей группы «Потешки» семейного ансамбля многодетной семьи Колчевых из деревни Маришкино.

Мероприятие прошло в теплой и душевной атмосфере.

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