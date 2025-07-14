Творческий вечер актрисы Аллы Артамоновой прошел в Воскресенске

Мероприятие под названием «Голос трех эпох» состоялось в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Программа вечера включала стихи поэтов трех эпох — золотого, серебряного и бронзового веков.
Актриса театра и кино Алла Артамонова продемонстрировала зрителям мастерство исполнения поэтического слова. Наряду с произведениями классиков прозвучали строки воскресенской поэтессы Ольги Новиковой. Актриса также представила свои стихи и исполнила песни.
Вечер украсило выступление саксофониста Георгия Лебедев. Песню «Матушка» Алла Артамонова исполнила в сопровождении ложкарей группы «Потешки» семейного ансамбля многодетной семьи Колчевых из деревни Маришкино.