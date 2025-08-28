Творческий вечер актера Владимира Стеклова пройдет в Пушкино 30 августа

В рамках празднования столетия города Пушкино 30 августа на сцене Летнего театра в центральном парке культуры и отдыха пройдет театральный фестиваль. Главным событием мероприятия станет творческая встреча с народным артистом России Владимиром Стекловым.

Среди наиболее узнаваемых образов актера — следователь в приключенческом телесериале «Гардемарины, вперед!», Бертуччио в фильме «Узник замка Иф», прапорщик Кантемиров в сериале «Кадетство» и многие другие.

Владимир Стеклов занимает пост художественного руководителя Московского современного художественного театра.

В рамках творческого вечера артист прочитает произведения Александра Пушкина, Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, исполнит фрагмент из оперы «Саламбо» М. П. Мусоргского и расскажет зрителям интересные истории из собственной биографии.

До начала встречи с Владимиром Стекловым гостей ждет презентация книги Ольги Соловьевой «Пушкино: прогулки по столетнему городу».

Мероприятие начнется в 15:30. Вход свободный по предварительной регистрации.