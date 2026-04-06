Творческий союз художников Воскресенска отметил 4-летие

Объединение сплотило талантливых, ярких и увлеченных художников города, которых вокруг себя собрала Наталья Черникова. За короткое время «АРТ-движение» стало заметным явлением в культурной жизни Воскресенска: его участники провели множество персональных и совместных выставок, мастер-классов, активно участвовали в областных и международных мероприятиях.

В рамках встречи работала выставка одного дня, где гости смогли познакомиться с картинами и творчеством воскресенских художников.

С поздравлением выступила начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина и вручила коллективу Почетную грамоту.

Участник СВО Олег Ивашкин вручил членам союза Благодарственные письма от Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов Специальной военной операции за участие в мастер-классе «Мой папа — Герой».

Слова поддержки и поздравления прозвучали от секретаря Союза писателей России Юрия Белоусова и секретаря творческого Союза художников «Окская палитра» (г.о. Луховицы) Софьи Колоухиной.

Вечер украсили музыкальные номера: авторские песни прозвучали в исполнении художника Дмитрия Шкуратова, а также ярко выступили солистки детской вокальной студии «ДоМиСольКИ» ЦКиД «Москворецкий» Анастасия Волнова и Арина Юракова (руководитель Юлия Махова).

Творческая встреча подарила радость общения с искусством, атмосферу вдохновения и приобщения к прекрасному.