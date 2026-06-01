Творческий сезон завершился отчетным концертом в Павловском Посаде

31 мая в Доме культуры «Большедворский» состоялся отчетный концерт творческих коллективов учреждения. На сцене выступили танцевальные и вокальные ансамбли, а также музыканты, представившие лучшие номера сезона.

В течение года коллективы Дома культуры принимали участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, пополняли репертуар и готовили новые программы. Итогом этой работы стал большой концерт, объединивший артистов разных возрастов и направлений.

Зрителям представили разнообразную программу. Коллектив народного танца «Искорка» познакомил гостей с традициями народной культуры через яркие хореографические постановки. Вокальная группа «Созвездие» и коллектив гитаристов «Аккорд» исполнили музыкальные композиции, которые тепло встретил зал. Свои лучшие номера также показал коллектив эстрадного танца «Феерия», известный яркой подачей и выразительной хореографией.

Особое внимание привлекли выступления воспитанников вокальной студии «Мастерская Алисы» и ее руководителя Надежды Илларионовой. В концертную программу вошли как сольные, так и коллективные номера. На сцену также вышли участники вокальной группы «Ностальгия», исполнившие песни, хорошо знакомые многим зрителям.

Среди танцевальных постановок, прозвучавших со сцены, были «Скучно мне», «Русская красавица», «Нити галактики», «Русская плясовая», «Бабл гам» и «Женский род». Многие из этих номеров ранее становились лауреатами и призерами муниципальных и областных творческих конкурсов.

Музыкальную часть концерта составили композиции «Рыжий кот», «Бегут года», «На десерт», «Между нами любовь», «Вселенная бесконечна», «До ре ми», «Сарафанчик», «Яблоневый вечер», «Если б я был султан», «Миленький ты мой», «Приходите в мой дом», «Я мечтаю о слоне», «Ромашка», «Сибирский ленок», «Будь со мной», «Диалог у телевизора», «Догорают свечи», «Я останусь с тобой», «Я по тебе скучаю» и «Живите здравствуйте».

Концерт собрал полный зал и стал финальным аккордом творческого сезона, который для коллективов Дома культуры «Большедворский» оказался насыщенным и результативным. Уже в ближайшие месяцы учреждение продолжит работу над новыми постановками и концертными программами.