Творческий сезон откроют в Доме культуры Электрогорска

В Доме культуры Электрогорска готовятся к торжественному открытию осеннего творческого сезона, который обещает быть насыщенным яркими событиями.

«Мы готовимся к открытию осеннего сезона с особым вдохновением и трепетом, ведь он пройдет в преддверии самого душевного и трогательного праздника — Дня учителя. Приглашаем всех жителей и гостей округа на большой праздничный концерт, в котором примут участие все творческие студии и кружки, действующие при нашем Доме культуры!», — сообщили представители администрации Дома культуры, обещая зрителям шоу, наполненное талантом, креативом и душевным теплом.

Гостей праздника ждет калейдоскоп разнообразных номеров: музыкальные хиты, танцевальные композиции, песни и стихи. Торжественное открытие осеннего творческого сезона состоится 3 октября в 17:00. Вход на мероприятие свободный. Адрес Дома культуры: улица Пионерская, 6А.