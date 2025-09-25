Творческий патриотический вечер прошел в галерее Горшина в Химках

Мероприятие было посвящено Дню победы русских полков, возглавляемых князем Дмитрием Донским, над монголо-татарскими войсками.

«События, подобные Куликовской битве, — это не просто исторические факты, это часть нашего культурного кода. Легенда о поединке Пересвета и Челубея, гениально запечатленная художниками, учит нас тому, что духовная сила, вера в свою правду и готовность к самопожертвованию порой важнее физического превосходства. Наша задача — бережно хранить и передавать эти истории следующим поколениям, ведь именно на таких примерах воспитывается настоящая любовь к Родине», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Центральным событием вечера стало глубокое изучение одного из ключевых произведений на эту тему — картины Василия Пшеничникова «Бой Пересвета с Челубеем», хранящейся в фондах галереи. Гости познакомились с историей сражения и рассмотрели различные интерпретации и легенды, связанные с этим событием.

«Победа на Куликовом поле была достигнута благодаря беспрецедентному единению русских княжеств, забывших о распрях ради общей цели. Сегодня, в условиях специальной военной операции, мы видим то же самое объединение. Наши бойцы на передовой, волонтеры в тылу, врачи, инженеры, да и просто неравнодушные граждане — весь народ сплотился для защиты наших ценностей и нашего будущего. Это и есть та историческая преемственность,

Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что такие мероприятия объединяют поколения вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.