Творческий музыкальный вечер пройдет в Луховицах

Луховицкая центральная библиотека готовится к проведению творческого вечера-портрета «Край родной, родное Подмосковье», посвященного 100-летию со дня рождения луховицкого музыканта, композитора и члена подмосковного Союза композиторов Ивана Голенищева. Его жизнь оборвалась в 1988 году, но его творческое наследие продолжает жить в сердцах жителей Луховиц.

Иван Голенищев остался в памяти луховичан не только как музыкант и композитор, но и как герой-фронтовик, военный музыкант, отдавший долг Родине в годы Великой Отечественной войны. Он создал множество песен, посвященных родному городу и различным уголкам Подмосковья.

«„Край родной, город мой, город Луховицы“, „Это мой любимый Луховицкий край“, „Это родное мое Подмосковье“ — строки из песен Ивана Александровича знают многие жители. Эти произведения считаются гимном города. На вечере прозвучат песни нашего знаменитого земляка, воспоминания об Иване Александровиче», — отметила директор библиотеки Екатерина Андросова.

Творческий вечер пройдет в четверг, 22 мая, и начнется в 13:00. Мероприятие пройдет в выставочном зале, расположенном по адресу: улица Горького, дом № 3а.