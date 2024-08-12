Мастер-класс по изготовлению свечей провели для мам детей с ОВЗ в Дмитрове

Руководитель проекта «Дело жизни» Зоя Забырина провела мастер-класс в Дмитрове. Мамы детей с ограниченными возможностями здоровья научились изготовлению свечей.

Занятие прошло в местной общественной приемной партии «Единая Россия». Перед началом работы женщинам объяснили, как делают декоративные свечи из воска. Затем участницы урока приступили к творческому процессу.

Напомним, проект «Дело жизни» объединяет мам, которые воспитывают особенных детей. Творческие встречи, беседы и занятия для родителей и детей-инвалидов проводятся регулярно. Присоединиться к проекту можно, заполнив анкету по ссылке.

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