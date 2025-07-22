Творческий мастер-класс для юных пациентов больницы прошел в Зарайске

Творческий мастер-класс для детей провели в Зарайской больнице. Мероприятие организовали по проекту «Добрая комната», куратором которого является депутат Московской областной Думы Линара Самединова.

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» провели для ребят творческое занятие, посвященное морской тематике. Они мастерили крабов и осьминогов из цветной бумаги, а также создавали красочные открытки с бабочками.

«Видеть, как загораются глаза у ребят — это бесценно! Сегодня наша „Добрая комната“ снова доказала: творчество — лучшее лекарство для души. Это маленькие победы над скукой, уверенность в своих силах и радость, которая помогает быстрее встать на ноги. Наша задача — дарить эту радость снова и снова», — поделился депутат Совета депутатов муниципального округа Зарайск Иван Марков.

«Добрая комната» продолжит радовать детей новыми мероприятиями. В ближайшее время волонтеры пообещали организовать и другие творческие сюрпризы.