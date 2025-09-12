Творческий мастер-класс для детей прошел в библиотеке Красногорска

Воспитанники образовательного центра «Созвездие» часто посещают Центральную библиотеку в Красногорске. В этот раз дети мастерили из бумаги сказочных героев, отгадывали загадки и смотрели мультфильм.

По словам воспитателя Алены Нестеренко, группа регулярно посещает библиотеку.

«Мы часто приходим в библиотеку, нам очень нравится. Летом мы там бываем четыре раза в неделю, ну, а осенью, так как у нас образовательный процесс, стараемся приходить раз в месяц», — поделилась педагог.

По дороге в библиотеку малыши познают окружающий мир: учатся определять разные виды растений, кормят белок и птиц в парке. Как рассказала одна из воспитанниц, Ляна Фролина, когда они вместе с ребятами шли через Ивановские пруды, то видели уток.

Ведущий методист Центральной библиотеки МУК «КЦБС» Ксения Спирина отметила, что осенью особенно хочется говорить о красоте природы и в учреждении есть такая возможность: множество литературы и поэзии об этом времени года.