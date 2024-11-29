Творческий мастер-класс для детей пройдет в парке Одинцова 30 ноября

Юные таланты из Одинцова стнут участниками увлекательного эколого-ориентированного мастер-класса по декорированию шишек-шкатулок. Он пройдет 30 ноября в парке на Центральной площади.

Каждый ребенок сможет проявить свою креативность и создать уникальную шкатулку из натуральных материалов. Организаторы предоставят все необходимое: краски, природные элементы для декора и инструменты. Участники освоят техники росписи и создадут настоящие произведения искусства, которые смогут использовать для хранения своих маленьких сокровищ.

После завершения мастер-класса начнется традиционный квиз, который поможет участникам проверить свои знания и развить критическое мышление.

Кроме того, в субботу на детской площадке парка развернут интересную анимационную программу выходного дня, где юные непоседы смогут поиграть и хорошо провести время. На мероприятие приглашают детей от 6 лет.

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