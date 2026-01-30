Творческий квест для школьников прошел в Балашихе

В Доме культуры «Саввино» состоялось арт‑мероприятие для учащихся школы № 6 городского округа Балашиха. В арт‑квесте приняли участие 30 ребят в возрасте от 10 до 15 лет.

В ходе игры школьникам предстояло ответить на 20 вопросов, направленных на развитие наблюдательности и творческого мышления. Для поиска правильных ответов участники внимательно изучали работы художницы Оксаны Петровой, представленные на выставке в ДК «Саввино». Выставка будет открыта для посещения до 17 февраля.

«Это был первый наш опыт арт‑квеста. Сейчас это является очень модным форматом и мы тоже решили организовать такое мероприятие», — отметила куратор выставки в ДК «Саввино» Анна Мельникова.

В завершение мероприятия каждый участник получил памятные подарки от организаторов. По словам организаторов, подобные проекты способствуют формированию художественного восприятия и интереса к искусству у молодежи.