Творческий квартирник прошел в молодежном центре в Ногинске
В последний день весны в Ногинске провели творческую встречу. Квартирник стал пространством, где каждый желающий смог выйти на сцену и показать свой талант.
Вечер открылся красивой песней о любви в исполнении одной из участниц. Особый отклик вызвал у аудитории общий творческий номер, где чтение поэзии под музыку отображалось в пластике.
На площадке собрались исполнители, поэты и танцоры. Квартирник дает возможность гостям ближе познакомиться с исполнителями, а выступающим — лучше узнать свою аудиторию.
Проект существует уже семь лет. За это время удалось провести более 80 встреч с творческими личностями.
Как признаются сами участники, квартирник — это больше, чем просто мероприятие. Это пространство свободы, где каждый может выразить себя. Это напоминание о том, как важно поддерживать и развивать такие инициативы.