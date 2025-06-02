Творческий квартирник прошел в молодежном центре в Ногинске

В последний день весны в Ногинске провели творческую встречу. Квартирник стал пространством, где каждый желающий смог выйти на сцену и показать свой талант.

Вечер открылся красивой песней о любви в исполнении одной из участниц. Особый отклик вызвал у аудитории общий творческий номер, где чтение поэзии под музыку отображалось в пластике.

На площадке собрались исполнители, поэты и танцоры. Квартирник дает возможность гостям ближе познакомиться с исполнителями, а выступающим — лучше узнать свою аудиторию.

Проект существует уже семь лет. За это время удалось провести более 80 встреч с творческими личностями.

Как признаются сами участники, квартирник — это больше, чем просто мероприятие. Это пространство свободы, где каждый может выразить себя. Это напоминание о том, как важно поддерживать и развивать такие инициативы.