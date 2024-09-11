Творческий квартирник пройдет в парке имени Олега Степанова в Серпухове

Творческий квартирник пройдет в парке имени Олега Степанова 21 сентября. Организаторы обещают провести интересную программу, где гости услышат как популярные хиты, так и авторские композиции талантливых музыкантов из Серпухова.

Квартирник «В парке» — это пространство, где каждый может почувствовать себя частью творческого сообщества. Концерт проходит в непринужденной обстановке. Гости и музыканты поют популярные хиты, таланты представляют на суд зрителей композиции собственного сочинения. На сцене также выступят поэты и стендап-комики. Каждый желающий может проявить себя и представить творческий номер. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».