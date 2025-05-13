Творческий конкурс «Летопись сердец» стартовал в Серпухове

В округе дан старт конкурсу творческих работ под названием «Летопись сердец», приуроченному к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Конкурс предлагает участникам проявить себя в двух номинациях: «Кино о герое моего региона или семьи» и «Рассказ о герое моего региона или семьи».

Каждый желающий может выбрать наиболее удобный и близкий ему формат для выражения своих чувств и мыслей, будь то создание короткометражного фильма или написание рассказа, главное — поделиться историей о настоящих героях. По словам организаторов, главная цель мероприятия — стимулирование патриотических чувств у подрастающего поколения и взрослого населения, воспитание уважения к героическим традициям страны, а также формирование активной гражданской позиции. Конкурс призван напомнить о важности сохранения памяти о тех, кто ценой своей жизни защищал Родину.

Участникам предлагается рассказать о героях, чьи подвиги оставили след в истории. Это могут быть истории о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках современных военных действий, а также о тех, кто прошел через огонь Афганистана, Чечни и Сирии. Экспертная группа отберет сто лучших работ, которые будут опубликованы на специальном сайте 20 июня. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Регистрация участников уже открыта и продлится до 20 мая по ссылке.