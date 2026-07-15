Творческий конкурс для жительниц Подмосковья с ОВЗ провели в Пушкино
Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» продолжает реализацию проекта «Регион свершений и возможностей». Он направлен на поддержку и популяризацию достижений людей с инвалидностью, ветеранов СВО и других маломобильных граждан.
Проект показывает возможности участия таких людей в различных сферах — от реабилитации и спорта до трудоустройства, творчества и общественной деятельности.
В рамках проекта 14 июля состоялся конкурс для женщин с инвалидностью, передвигающихся на колясках, «Хозяюшка и Рукодельница», которые продемонстрировали свои бытовые навыки, творческие способности и умение создавать уют. Мероприятие прошло с учетом тематики Года единства народов России.
В конкурсе приняли участие жительницы Королева, Мытищ, Серпухова, Лобни, Клина и Подольска. Оценивало участниц жюри, в которое вошли представители органов власти, общественные деятели, спортсмены-паралимпийцы и ветераны СВО.
Победительницей стала Татьяна Карзубова из Серпухова, которая впечатлила экспертов приготовленными блюдами и оформлением стола.
Конкурс прошел в арт-отеле «Пушкино», где создали все условия для комфорта гостей на инвалидных колясках. Организацию доставки участников с помощью специализированного транспорта обеспечило Министерство социального развития Московской области.
Проект «Регион свершений и возможностей» реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам конкурса организаторы планируют подготовить видеоролик о мероприятии и разместить его в социальных сетях.