Сегодня 13:22 Творческий конкурс для жительниц Подмосковья с ОВЗ провели в Пушкино Фото: Роман Савельев Подмосковье

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Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» продолжает реализацию проекта «Регион свершений и возможностей». Он направлен на поддержку и популяризацию достижений людей с инвалидностью, ветеранов СВО и других маломобильных граждан.

Проект показывает возможности участия таких людей в различных сферах — от реабилитации и спорта до трудоустройства, творчества и общественной деятельности. В рамках проекта 14 июля состоялся конкурс для женщин с инвалидностью, передвигающихся на колясках, «Хозяюшка и Рукодельница», которые продемонстрировали свои бытовые навыки, творческие способности и умение создавать уют. Мероприятие прошло с учетом тематики Года единства народов России.

Фото: Роман Савельев 1/3 Фото: Роман Савельев 2/3 Фото: Роман Савельев 3/3

В конкурсе приняли участие жительницы Королева, Мытищ, Серпухова, Лобни, Клина и Подольска. Оценивало участниц жюри, в которое вошли представители органов власти, общественные деятели, спортсмены-паралимпийцы и ветераны СВО.

Победительницей стала Татьяна Карзубова из Серпухова, которая впечатлила экспертов приготовленными блюдами и оформлением стола. Конкурс прошел в арт-отеле «Пушкино», где создали все условия для комфорта гостей на инвалидных колясках. Организацию доставки участников с помощью специализированного транспорта обеспечило Министерство социального развития Московской области.

Фото: Роман Савельев 1/2 Фото: Роман Савельев 2/2