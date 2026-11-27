Торжественная церемония награждения победителей IV библиотечного конкурса «Край родной, Богородский» прошла в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово». В этом году мероприятие раскрывалось через краеведческую тему: юные участники по-своему рассказывали о родном крае, его истории и красоте.

Конкурс был приурочен к Году единства народов России и 245‑летию города.

Главными героями дня стали дети с ограниченными возможностями здоровья — участники Ассоциации детей с ОВЗ и семейного клуба «В кругу друзей». Уже в четвертый раз ребята демонстрируют удивительные творческие способности. Их рисунки и поделки, наполненные искренностью и тонким восприятием мира, сейчас украшают залы Глуховской библиотеки.

Конкурс стал по-настоящему общим делом. Большую роль в его подготовке сыграли краеведы — активные участники библиотечного кружка «Краеведческие встречи».

Теплую, по-домашнему душевную атмосферу праздника ежегодно создает коллектив Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» во главе с руководителем Галиной Ковтун.

Победителей поздравил депутат округа Сергей Катков. Особым признанием высокого уровня работ стало вручение грамот от Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». А сертификаты в развлекательный игровой центр стали приятным сюрпризом, который подарил ребятам возможность отдохнуть и повеселиться.

Праздник украсили яркие выступления танцевальных коллективов и солистов центра «Глухово».