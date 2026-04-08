Творческий коллектив отметил юбилей в Богородском округе

В Доме культуры «Ямкино» 4 апреля состоялся юбилейный концерт хореографической студии «Парус». Коллектив отметил 10 лет творческой работы и представил лучшие постановки разных лет.

Хореографическая студия «Парус» за годы существования стала одним из заметных коллективов Богородского округа. Ее выступления регулярно включают в концертные программы, а участники представляют округ на конкурсах в России и за рубежом.

Юбилейный вечер объединил номера, которые сформировали репертуар студии за десятилетие. Зрители увидели как ранние постановки, так и более поздние работы. В каждом выступлении прослеживалась внимательная работа с пластикой, сценическим образом и костюмами.

Руководителем коллектива на протяжении десяти лет остается хореограф Наталья Любашина. В постановочной работе также участвует тренер по художественной гимнастике Александра Коляда. За создание костюмов отвечает Елена Носенко, что придает номерам особый визуальный стиль.

На концерте присутствовала депутат Совета депутатов Богородского округа Ольга Попова. Она отметила значение студии для культурной жизни территории и вручила коллективу почетную грамоту.

«Название концерта „Мы“ точно передает его смысл. Это результат общего труда детей, родителей и педагогов. Для меня честь поздравить тех, кто создает эту красоту», — сказала Ольга Попова.

Отдельную награду получила директор Дома культуры «Ямкино» Лариса Бедрединова за вклад в развитие культуры и поддержку творческих инициатив.

В адрес студии прозвучали поздравления от партнеров, коллег из других учреждений культуры и гостей вечера. В рамках праздника коллективу также оказали поддержку: депутат Елена Артеменко помогла с ремонтом новой костюмерной, а Ольга Попова передала систему хранения сценических костюмов.