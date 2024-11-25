Вокальный ансамбль из Лобни выступил на фестивале народного творчества

Ансамбль «Тынды-Рынды» из Лобни представил город на фестивале «Лучшие. Народные. Наши», организованном Министерством культуры Московской области. Мероприятие собрало 450 участников из разных городов региона и 1500 зрителей.

На сцене фестиваля звучали народные песни, инструментальные композиции и выступления хореографических коллективов. Лобненский ансамбль «Тынды-Рынды» исполнил яркие вокальные номера, которые вызвали бурные аплодисменты публики.

«Мы гордимся тем, что представляем Лобню на таком важном событии. Атмосфера была удивительной, а количество зрителей говорит о том, что народное творчество востребовано и любимо», — отметили артисты ансамбля.

Финалом фестиваля стало общее выступление: участники исполнили «Калинку-малинку», объединив вокальные и танцевальные коллективы в хоровод.

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